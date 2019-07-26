شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي ميراندا ينتقل رسميًا إلى جيانجسو الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، انتقال المدافع البرازيلي جواو ميراندا إلى نادي جيانجسو سونينج الصيني بعد الاتفاق على فسخ تعاقده بالتراضي مع إدارة «النيراتزوري».

وأفاد موقع «فوتبول إيطاليا» بأن ميراندا كان قد اجتمع مع مسؤولي «الإنتر» في وقت سابق من صباح اليوم، وأعطى موافقته على الانتقال للعب بالدوري الصيني.

يذكر أن ميراندا، (34 عاما)، شارك منذ انضمامه لصفوف إنتر ميلان عام 2015 على مدار أربعة مواسم في 121 مباراة وسجل هدفا وحيدا.