شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة «ميدو» تُقرب محمد إبراهيم من الانتقال إلى المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، جلسة خاصة مع محمد إبراهيم، قائد نادي الزمالك، لإقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق الفيومي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان محمد براهيم قد رفض دخوله في صفقة تبادلية بين الزمالك والمقاصة تقضي بانتقال إبراهيم إلى النادي الفيومي وتعاقد الفريق الأبيض مع المهاجم الغاني جون أنطوي.

وحاول ميدو إقناع إبراهيم باللعب تحت قيادته الفنية الموسم المقبل، حتى يستعيد مستواه المعهود ويعود مرة أخرى إلى نادي الزمالك، على غرار ما فعله قبل ذلك مع شيكابالا أثناء تدريبه الإسماعيلي.