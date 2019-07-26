خطوة وحيدة تحسم انتقال بيل للصين

بات الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، قريبًا من الانتقال للدوري الصيني أكثر من أي وقتٍ مضى.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيل سيوقع عقدًا مع فريق جيانجسو سونينج الصيني لمدة 3 سنوات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن بيل سيتقاضى 22 مليون يورو في الموسم الواحد، ويتبقى تفاصيل صغيرة على إنهاء الصفقة.
وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الريال، في الموسم الجديد، حيث أكد أن رحيله سيكون خطوة جيدة له وللنادي.
ولم يتغير موقف زيدان تجاه بيل، حتى بعد مشاركته في ودية آرسنال، وتسجيله هدف بالمباراة، بالإضافة لإصابة ماركو أسينسيو، وغيابه لمدة 6 أشهر.
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