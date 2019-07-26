بايلي يُجبر مانشستر يونايتد على إبرام صفقة تاريخية

يتأهب نادي مانشستر يونايتد لإتمام صفقة جديدة للفريق خلال الأيام المقبلة، عقب إصابة مدافعه العاجي إيريك بايلي.

ويبدو أن إدارة الشياطين الحمر ستخضع لمطالب ليستر سيتي بشأن الدولي الإنجليزي هاري ماجواير، الذي يتطلع الجهاز الفني ليونايتد لضمه إلى ملعب أولد ترافورد هذا الصيف، بعد إصابة بايلي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وافق على دفع 80 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع ماجواير، عقب إصابة إيريك بايلي خلال مباراة توتنهام الودية التي خاضها الفريق أمس الخميس، بالكأس الدولية للأبطال، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وارتبط اسم ماجواير بقطبي مانشستر، اليونايتد والسيتي، منذ بداية سوق الانتقالات، إلا أن رغبة الفريق الأحمر تبدو الأقوى في التعاقد مع اللاعب، لكن الاختلاف على سعر ماجواير هو ما يعطل الصفقة حتى الآن.

جدير بالذكر أنه في حال إتمام الصفقة بهذا الرقم، سيصبح ماجواير أغلى مدافع في التاريخ، متفوقًا على فان دايك الذي انضم لليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.