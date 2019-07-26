مدافع ريال مدريد يخضع للكشف الطبي في وولفرهامبتون

بات مدافع ريال مدريد، على بعد خطوات قليلة من الانتقال لصفوف وولفرهامبتون، على سبيل الإعارة، هذا الصيف.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإنَّ فاييخو سيخضع للكشف الطبي، اليوم الجمعة، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

واتفق الطرفان على استعارة فاييخو، 22 عامًا، من ريال مدريد، لمدة موسم واحد، لكن العقد لن يتضمن خيار الشراء.

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ويتبقى في عقد فاييخو مع ريال مدريد موسمين فقط، لكنه لم يفقد الأمل في العودة للبرنابيو والمشاركة بشكل أساسي.

ويسعى نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون لتعزيز صفوف فريقه، خاصة وأنه يشارك هذا الموسم في مسابقة اليوروباليج.

وبدأ فاييخو مسيرته في ريال سرقسطة، قبل انضمامه لريال مدريد عام 2015، حيث لعب سبع مباريات فقط النادي الملكي.