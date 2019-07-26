فالفيردي يكشف خطط برشلونة.. استهداف ظهير أيسر

اعترف المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ارنستو فالفيردي، اليوم الجمعة أنه يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيسر في فريقه بلاعب جديد، بعد أن واجه النادي الكتالوني بعض المشاكل في هذا المركز خلال الموسم الماضي.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل مباراة برشلونة الودية أمام فيسيل كوبي الياباني غدا السبت: "في الحقيقة واجهنا بعض المشاكل في هذا المركز في الموسم الماضي، ومن المحتمل أن ينضم أحد اللاعبين، ولكن على أي حال نحن نتابع سوق الانتقالات حتى اليوم الأخير وسنرى ماذا سيحدث".

وتحدث فالفيردي عن مباراة الغد قائلا: "نشكركم كثيرا على دعوتنا لهذه المباراة ولهذه المدينة، هناك الكثير من الأشياء التي تربطنا بفريق فسيل كوبي، وذلك بخلاف أنه أحد رعاتنا، هناك ثلاثة لاعبين كانوا معنا، اندريس (انيستا) و(دافيد) بيا وسامبر، وهذا يجعل العلاقة بين الفريقين أكثر قوة".

وأضاف فالفيردي قائلا: "نأمل في أن نلعب مباراة جيدة غدا يستمتع بها الناس، لا نزال نحتاج إلى إعداد بدني وفني، ونحتاج إلى دمج اللاعبين الجدد".

وتابع: "جريزمان ودي يونج عليهما أن يتأقلما، هناك أشياء يقومون بها على نحو جيد وهناك أشياء أخرى يجب أن يعملوا على تحسينها، ويوم غد هو فرصة أخرى".