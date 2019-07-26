مالكوم: شاهدت هدفي في الريال 100 مرة.. وهذه نصيحة ميسي

استعاد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، لاعب برشلونة، اليوم الجمعة، ذكريات هدفه في شباك ريال مدريد، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (1-1) بالموسم الماضي.
وقال مالكوم، خلال تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أنا سعيد جدًا بمشاركتي ضد ريال مدريد، وسعيد بهدفي في اللقاء، لقد شاهدته 100 مرة".
وأضاف: "لقد علمت قبل اللقاء أنني سأشارك، وكنت مستعدًا لتقديم مباراة رائعة، وأخبرني ميسي بأن أكون هادئًا".
وتابع: "مواجهة ريال مدريد دائمًا صعبة، وكانت مباراة رائعة، لم نتمكن من الفوز كما أردنا.. لكننا ذهبنا في العودة إلى سانتياجو برنابيو، وقدمنا كل شيء لنتأهل".
وأردف مالكوم: "يمكنني أن أخبر ابني وأحفادي، بأنني لعبت بجانب أفضل لاعب على الإطلاق، ومع زملائي البرازيليين كوتينيو وآرثر ورافينيا".
وعن رأيه في إمكانية عودة نيمار للبارسا، أجاب: "لقد كنت معه في المنتخب، وهو شخص جيد، وأحد أفضل اللاعبين في العالم".
وواصل: "لا يوجد حديث في غرفة الملابس حول عودته، برشلونة مدينة رائعة لأننا في الشتاء نرى الشمس، لهذا يكون من السهل على اللاعبين البرازيليين اللعب هنا".
وحول مستقبله، أجاب: "لدي عقد لمدة 4 سنوات ونصف، أريد النجاح في برشلونة، وأحاول بذل قصارى جهدي للفوز بالألقاب، ومساعدة النادي وزملائي، ومستقبلي متروك لوكلاء أعمالي".
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