شكرا لقرائتكم خبر عن الثبيتي نائباً لرئيس اللجنة المالية بـ«الاتحاد الآسيوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي نائباً لرئيس اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم. قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي نائباً لرئيس اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وجاء اختيار الثبيتي بناء على سيرته الذاتية وخبراته العملية التي وضعته في مقدمة المؤهلين لهذا المنصب، إلى جانب عضويته في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.



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