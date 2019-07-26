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رونالدو يُسبب حالة غضب في كوريا الجنوبية

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جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (سيول)

أغضب يوفنتوس بطل لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة الجماهير الكورية الجنوبية بسبب عدم إشراك مهاجمه ونجمه الدولي البرتغالي في المباراة الودية ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي والتي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب «كأس العالم» في العاصمة سيول أمام 60 ألف متفرج.

وبقي رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة المباراة متجاهلا ومدربه ماوريتسيو ساري هتافات الجماهير التي طالبت بمشاركته في المباراة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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