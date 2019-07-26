شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يُسبب حالة غضب في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (سيول)

أغضب يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة الجماهير الكورية الجنوبية بسبب عدم إشراك مهاجمه ونجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة الودية ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي والتي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب «كأس العالم» في العاصمة سيول أمام 60 ألف متفرج.

وبقي رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة المباراة متجاهلا ومدربه ماوريتسيو ساري هتافات الجماهير التي طالبت بمشاركته في المباراة.