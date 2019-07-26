السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة الأندية المشاركة في بطولة ⁧كأس محمد السادس للأندية الأبطال⁩ 2019 / 2020 م الجيش السوري .

شباب الاْردن .

شباب قسنطينة الجزائري .

مولودية الجزائري .

الشباب السعودي .

الاتحاد السعودي .

الاتحاد السكندري المصري .

الاسماعيلي المصري .

الجزيرة الاماراتي .

الوصل الاماراتي .

الهلال السوداني .

المريخ السوداني .

الكويت الكويتي .

العربي الكويتي .

السالمية الكويتي .

المحرق البحريني .

الشرطة العراقي .

القوة الجوية العراقي .

النجم الساحلي التونسي .

الترجي التونسي .

النجمة اللبناني .

العهد اللبناني .

ظفار العماني .

النصر العماني .

هلال القدس الفلسطيني .

الرجاء المغربي .

أولمبيك آسفي المغربي .

الوداد المغربي .

اهلي بنغازي الليبي .

نواذيبو الموريتاني .

المتأهل من التصفيات (A) .

المتأهل من التصفيات (B) .



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