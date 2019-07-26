شكرا لقرائتكم ياسر ريان: إلغاء مسابقتى 97 و98 قرار سليم 100%... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني لفريق 2004 في الأهلي، أن قرار إلغاء مسابقتي 97 و98 سليم 100 %، وليس من المنطقى أن يتم قيد لاعب عمره 23 لاعباً في صفوف الناشئين فهذا أمر لا يبدو منطقياً وليس في صالح المسابقة لكن في الوقت نفسه هناك عدد كبير من اللاعبين الذين سيتضررون من هذا القرار.

كان اتحاد الكرة، قد قرر إلغاء مسابقات 97 و98 للدوري بداية من الموسم المقبل ، واتفق مسئولو اتحاد الكرة، على الاكتفاء بمسابقات 99 و2001 و2003 و2004.

وتابع ريان "، :" ولكن سيكون له أضرار كثيرة على لاعبين بالجملة في أندية القسم الثاني والثالث والرابع بل وفي أندية الدوري الممتاوز التى تحتل مراكز متأخرة في جدول المسابقة".

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وأكد ريان أن لاعبي الأندية الكبيرة كالأهلي والزمالك تحديداً سيكونوا أقل تضرراً من هذا القرار لأن الفرصة كبيرة أمامهم من أجل الإنتقال لأندية أخرى والقيد في الفريق الأول.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن مسابقتي 98 ،97 أُقيمت عدة مواسم وكان لابد أن يستغلها لاعبيها في تسويق أنفسهم لأن اللاعبين الذين لم يُقدموا أنفسهم جيداً قد يفشلون في اللعب لأي ناد خلال الفترة المقبلة.

وأستطرد ريان تصريحاته ، قائلاً: مُقتنع بقرار إتحاد الكرة وأرى إنه سليم لكني أخشى من عواقبه التى ستجعل عدد كبير من لاعبي الأندية "الغلبانة" لا يجدون فرصة في أندية أخرى وبالتالي "هيقعدوا في البيت"!