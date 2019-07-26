شكرا لقرائتكم سيد بازوكا: قرار إلغاء مسابقتى 97 و 98 فرصة لاكتشاف المواهب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف بازوكان:" قرار إلغاء مسابقة 97 و 98 ..قرار سليم ومفيد للكرة المصرية، ويجب أن تجني الكرة المصرية ثمار هذا القرار في المستقبل القريب لاسيما أن نجح هؤلاء اللاعبين في الوصول لعروض احترافية أوروبية ".
ويواجه النادي الإسماعيلي أزمة بعد قرار إتحاد الكرة بالغاء مسابقة 97 بدوري الجمهورية بداية من الموسم الجديد وهو القرار الذي يجبر مجلس الدراويش بقيادة ابراهيم عثمان علي الاستغناء عن 12 لاعبا دفعة واحدة.
ويمتلك الدراويش 10 لاعبين من مواليد 97 مع الفريق الأول، وهم:"أيمن رجب وأحمد أيمن ومحمد صادق ووجيه عبدالحكيم ومصطفى فارس ومدحت فقوسة وعبدالرحمن مجدي ووليد عطية ومحمود صلاح وأبوجوده، بجانب لاعبي فريق الشباب الذي لم يتم تصعيدهم للفريق الاول ما يعني أن الاسماعيلي سوف يقيد 5 لاعبين فقط في قائمة الفريق ويستغني عن الباقيين.
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