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هزيمة منتخب رجال الطائرة أمام تونس بنتيجة 3/1 بنصف نهائى أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل فاز المنتخب التونسى لرجال الطائرة على نظيره المنتخب الوطنى، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى تونس بنتيجة 3/1 .  

 

 وشهدت مشاركة منتخب الفراعنة فى البطولة تحقيق الفوز على المغرب 3 / 1 ثم بوروندى 3 /0 قبل أن يلتقى الكاميرون أمس او يخسر 3 /0 ، لينجح فى تحقيق الفوز على لكونغو 3 /0 .

 

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تضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

 

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.

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