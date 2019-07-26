شكرا لقرائتكم سفير مصر بأسبانيا يطمأن على منتخب شباب اليد هاتفيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم بأسبانيا، أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من السفير عمر سليم سفير مصر فى أسبانيا، يطمأن فيه على على البعثة قبل مواجهة نصف النهائى المقرر لها غدًا السبت .

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وتابع شوقى: "أن السفير أكد حضوره لقاء مصر وفرنسا المقرر له السادسة مساء غدًا السبت فى قبل نهائى المونديال".

تاهل منتخب شباب اليد إلى قبل النهائى بالفوز على نظيره النرويجى مساء أمس الخميس بنتيجة 29 /27 فى دور الثمانية.