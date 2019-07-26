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شكرا لقرائتكم سفير مصر بأسبانيا يطمأن على منتخب شباب اليد هاتفيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع شوقى: "أن السفير أكد حضوره لقاء مصر وفرنسا المقرر له السادسة مساء غدًا السبت فى قبل نهائى المونديال".
تاهل منتخب شباب اليد إلى قبل النهائى بالفوز على نظيره النرويجى مساء أمس الخميس بنتيجة 29 /27 فى دور الثمانية.
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