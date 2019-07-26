شكرا لقرائتكم "سيناريو" القمة 116 كلمة السر فى بقاء خالد جلال مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النادى الأهلى نظيره الزمالك فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل فى القمة 118 المقرر إقامتها على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الأهلى حسم درع الدروى الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ووصوله إلى النقطة 77 بفارق 5 نقاط عن وصيف الدورى الزمالك لتصبح مواجهة القمة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.

مباريات القمة بين قطبى الكرة المصرية عادة ما تتسم بالإثارة والندية بين الفريقين وتحمل بطولة خاصة بين الفريقين لرغبة كل منهما فى الفوز بها وتعزيز عدد المباريات فى حسم صراع القمة.

خالد جلال المدير الفنى للزمالك يدخل موقعة القمة أمام الأهلى لتكرار سيناريو 116 الذى فعله أمام المارد الأحمر عندما فاز عليه وأفسد فرحته بالتتويج بالدورى الـ 40 فى تاريخ القلعة الحمراء فهل يكررها مرة أخرى ويبقى على رأس القيادة القنية للأبيض ؟

أفسد فريق الزمالك فرحة النادي الأهلي بالتتويج بالدورى في لقبه رقم 40، بعدما فاز الأبيض بقيادة خالد جلال، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في القمة 116 فى موسم 2017 /2018، التي جمعت الفريقين علي استاد القاهرة ضمن الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

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الأهلي كان قد دخل اللقاء بعدما حسم لقب الدوري وكانت ينتظر جماهيره الاحتفال اليوم بالتتويج والفوز على غريمه التقليدي أيضا لكن هذا لم يحدث، لتبيت جماهير الأهلي حزينة في ليلة لم تمر عليهم في الدوري منذ 11 عاما.

هذا الفوز هو الأول للزمالك علي الأهلي منذ شهر مايو 2007 وبعد نحو 11 عاما وقدم الزمالك أداءا أكثر من رائع استطاع فيه التلاعب بالأهلي في كل الخطوط، كما هدد مرمي الشناوي في أكثر من كرة سجل منها هدفين، فيما ظهر التشتت علي لاعبي الأهلي الذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته إلا في دقائق المباراة الأخيرة التي سجل فيها هدف وحاول التعادل لكن بلا أي جدوي.

سجل هدفي الزمالك كابونجو كاسونجو في الدقيقة 6، وأيمن حفني في الدقيقة 20، فيما سجل للاهلي وليد سليمان من ركلة جزاء في الدقيقة 70.