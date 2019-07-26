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لاسارتى يطالب لاعبى الأهلى بالفوز على الزمالك لإسعاد الجماهير...

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جدة - عمرو شويل طالب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى لفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، اللاعبين بالفوز على الزمالك فى ختام بطولة الدورى، حتى تكتمل فرحة الملايين من الأهلاوية وحتى لا يتم إفساد فرحة الفو بالدوري.

 

 

ويواجه الاهلي نظيره الزمالك في الثامنة من بعد غد ، الأحد، بإستاد برج العرب في ختام بطولة الدوري والتى حسمها الأهلي مساء الأربعاء الماضي للمرة الـ41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف.

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وطالب لاسارتي لاعبي فريقه بالاجتهاد والتركيز في لقاء الزمالك واللعب بجدية منذ أول دقيقة كما حدث في مباراة المقاولون حتى يتحقق الفوز في النهاية وتكتمل الفرحة بنهاية المسابقة.

 

وتابع المدير الفني في كلامه للاعبي الفريق: فرحة التتويج بالدوري ستكتمل بالفوز على الزمالك أيضاً لأنه المنافس التقليدي للأهلي محلياً..لذا عليكم التركيز واللعب برجولة منذ البداية للنهاية.

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