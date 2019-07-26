شكرا لقرائتكم حسام البدرى يعلق على أخبار توليه الزمالك فنيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي علي عقود لتدريب نادي الزمالك .. ووأكد أن هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع .. واذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك والذي أكدت وصرحت ان النادي الاهلي ونادي الزمالك احق بأبناءه .. وإنني أعيد وأكرر ذلك .
وأؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك وأن ترشيح اسمي لنادي كبير مثل نادي الزمالك شرف ووسام لي هذا بالإضافة الي انني اكن كل التقدير الي المستشار مرتضي منصور ودائما ما قلت انه يسعدني ان تأتي منه الاشاده بي من رئيس كيان كبير كنادي الزمالك ...ويبقي ان اوكد أني ارجو من الجميع تحري الدقه والحقيقة .
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