شكرا لقرائتكم غانم سلطان: إلغاء مسابقة 97 سيفيد الكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق غانم سلطان رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، على قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة 97 ، قائلًا:" إن قرار اتحاد الكرة بإلغاء المسابقة كان ضرورياً وسيفيد الكرة المصرية حيث سيسعى لاعبى تلك المرحلة العمرية للاجتهاد بصورة أكبر حتى يلتحقوا بأندية خاصة إنهم سيكلفون الأندية مقعدا بالقائمة الأساسية ومقابل ذلك سيقاتلون من أجل خطف الأنظار إليهم وسيكون ذلك إضافة قوية للأندية".

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالزمالك فى تصريحات لـ"الخليج 365"، قائلًا:" هل يصح إن نعتبر اللاعب الذى وصل عمره إلى 23 عاما على إنه ناشئ؟!.. هل هذا العمر يمكن أن يُحسب لناشئ وسيفيد فى المستقبل أم إنه عمر لاعب وصل لمرحلة سنية لا يمكن القول عليها بإنها مرحلة ناشئين؟".

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وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة فى دوريات الشباب والناشئين على مستوى الجمهورية، لإخطارها بمواعيد بداية الدوريات للموسم الجديد 2019 -2020 وتضمنت الخطابات مواعيد بداية و نهاية دورى مواليد 2001، 2003، 2004 و1999، ما يعنى إلغاء دورى مواليد 97 رسميا.