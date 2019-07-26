بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر ريال مدريد Realmadrid channel بجودات متعددة، يعود الميرنجي ريال مدريد اليوم في ثالث اللقاءات الودية والتي يستعد بها لموسم كروي شاق في انتظاره بمباراة أصبحت أحد أكثر المباريات انتظاراً ومشاهدة ألا وهى لقاء ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو والتي طالما شهدت اثارة كبيرة وندية بين اللاعبين في السنوات الأخيرة وتقام مباراة اللية في اطار ودي ببطولة الكأس الدولية للأبطال.

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