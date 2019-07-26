أزمة الصفقات في الزمالك .. محمد إبراهيم يرفض الدخول في صفقة تبادلية مع أنطوي.. ومصطفي محمد يطالب بالعودة أو الرحيل نهائيا

أحمد أبوعقيل

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع الغاني جون أنطوي، لاعب فريق مصر المقاصة، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واتفق مسئولي الأبيض مع اللاعب على تقاضيه 750 ألف دولار في الموسم، على أن يتم توقيع العقود رسميا عقب مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها بعد غدا الأحد، في الجولة لأخيرة للدوري العام، وبعد وصول اللاعب من بلاده حيث يتواجد في أجازة.

وعرض مسئولي القلعة البيضاء، مليون دولار على المقاصة مقابل ضم المهاجم الغاني، بالإضافة لعرض حازم إمام ومحمود شيكابالا ومحمد ابراهيم ومصطفي محمد، ليختاروا أحدهم لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة عام على سبيل الإعارة.

ورفض محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، الدخول في صفقات تبادلية في الفترة الحالية للرحيل عن النادي الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

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وتلقى محمد إبراهيم تأكيدات من وكلاء اللاعبين إن الزمالك يسعى لضم الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة في صفقة تبادلية مع النادى الأبيض تقضى بانتقاله إلى الفريق الفيومى وهو ما رفضه اللاعب بشكل نهائى وقال للوكلاء إنه لن ينتقل فى أية صفقات تبادلية.



كما طالب مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، مجلس إدارة النادي بحسم مصيره خلال الفترة المقبلة، سواء بالرحيل أو الاستمرار، وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أنه رفض طلب الزمالك بالرحيل على سبيل الإعارة، للنادي الإسماعيلي، وطالب بالعودة لصفوف الفريق، أو الرحيل بشكل نهائي خاصة وأنه يمتلك عروض عديدة من داخل مصر وخارجها.

وأوضح المصدر، أن اللاعب أبدى حزنه الشديد من تجاهل مسئولي الزمالك له، خاصة بعد تألقه اللافت الموسم الماضي مع طلائع الجيش وإحرازه العديد من الأهداف، مما أدى لانضمامه لصفوف المنتخب الأول وحاليا يتواجد مع المنتخب الأوليمبي.