شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة صفقات الزمالك المنضمين والقادمين وموعد الإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن إدارة النادى الأبيض وإدارة الكرة مستمرة فى جلسات التفاوض حول ضم عددا من الصفقات خلال الوقت الحالى بعد إنهاء أربع صفقات خلال الفترة الأخيرة وهم أشرف بن شرقى من الهلال السعودى، الحارس محمد صبحى من بتروجت، إسلام جابر من المقاصة، محمد عبد الشافى العائد بعد رحلة احتراف بالدورى السعودى.

كما أتم مسئولو الزمالك الاتفاق حول بعض الأمور ويتبقى إنهاء بعض الجوانب بشكل رسمى لاستكمال صفقاته وأبرزها الاتفاق مع عمر جابر ظهير بيراميدز حول عودته ولكن يتبقى التفاوض مع ناديه بجانب الحصول على توقيع إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المعار لحرس الحدود مع محاولات فى إنهاء الصفقة مع المحلة ولكن هناك اختلافا بين الجانبين فى النواحى المالية ما أدى إلى تعطيل الصفقة، وذلك بجانب الحصول على توقيع كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلى والأهلى السابق فى صفقة انتقال حر.

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وحصل أيضاً مسئولو نادى الزمالك على توقيع محمد عواد حارس الإسماعيلى ويتبقى إنهاء التفاوض مع ناديه لإتمام الصفقة كما دخل مسئولو النادى الأبيض فى مفاوضات لضم محمد مجدى "أفشة" صانع ألعاب بيراميدز بجانب وجود الرباعى محمد الشبينى مدافع حرس الحدود ومحمد عبد العاطى لاعب وسط دجلة وعبد الله بكرى مدافع بيراميدز ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ضمن دائرة اهتمامات الأبيض.

كما أتم مسئولو الزمالك الاتفاق مع مصر المقاصة حول ضم الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الفيومى ولكن لم يتوصل مسئولى النادى الأبيض لاتفاقا مع اللاعب الغانى حول بعض الأمور فى عقده الشخصى لتتعطل الصفقة مؤقتاً انتظاراً لوصول إلى حل وسط بين النادى الأبيض واللاعب.

فيما يوجد حالة من الاستقرار داخل الزمالك على إعلان الصفقات بشكل رسمى بعد الانتهاء من مواجهة الأهلى، التى ستقام بعد غد الأحد، فى ختام بطولة الدورى الممتاز بالقمة 118.