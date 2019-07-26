شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رجال الطائرة أمام تونس فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خسر منتخب رجال الطائرة من نظيره التونسى صاحب الأرض فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى تونس بنتيجة 3/1 .

وشهدت مشاركة منتخب الفراعنة فى البطولة تحقيق الفوز على المغرب 3 / 1 ثم بوروندى 3 /0 قبل أن يلتقى الكاميرون أمس أويخسر 3 /0 ، لينجح فى تحقيق الفوز على الكونغو 3 /0 .

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تضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.