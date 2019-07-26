شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أسبانيا يطمئن على شباب اليد هاتفيا ..ويؤكد حضوره لقاء فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم بأسبانيا على تلقيه اتصالا هاتفيا من عمر سليم سفير مصر فى أسبانيا للاطمئنان على البعثة قبل مواجهة نصف النهائى المقرر لها غدا السبت .

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وأشار شوقى فى تصريح لـ " الخليج 365" إلى تلقيه تأكيد من السفير على حضور لقاء مصر وفرنسا المقرر له السادسة مساء غدا السبت فى قبل نهائى المونديال.

وتأهل منتخب شباب اليد إلى قبل النهائى بالفوز على نظيره النرويجى مساء أمس الخميس بنتيجة 29 /27 فى دور الثمانية.