شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 26 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 26 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة الفريق التى دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلى بجانب التحركات لإنهاء الصفقات.

استبعاد حازم إمام وبوطيب من قائمة الزمالك لمباراة القمة

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب اليوم الجمعة استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي فى الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز. وتضم قائمة نادى الزمالك كلا من: وتضم قائمة نادى الزمالك كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح . خط الدفاع: حمدي النقاز و عبد الله جمعه ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر. خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد . Advertisements ويغيب عن الفريق كل من محمود جنش للإصابة ويوسف أوباما للإيقاف ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لأسباب فنية. البدرى يعلق لأول مرة على تدريب الزمالك علق حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز السابق، على ارتباط اسمه بتولى تدريب الزمالك خلال الفترة المقلبلة، وأصدر البدرى بيانًا للرد على امكانية تولى قيادة الفارس الأبيض، وجاء البيان كالتالي.. تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي علي عقود لتدريب نادي الزمالك .. ووأكد أن هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع .. واذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك والذي أكدت وصرحت أن النادي الاهلي ونادي الزمالك احق بأبناءه .. وإنني أعيد وأكرر ذلك . نيبوشا يتمسك بضم معروف يوسف للصفاقسى التونسى جدد نادي الصفاقسي التونسي مفاوضاته مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك لضمه في الموسم المقبل بناء على طلب المونتينجري نبيوشا يوفوفيتش المدير الفني الجديد للصفاقسى. وكان نبيوشا ضم اللاعب معه لصفوف الشرطة العراقي الذي كان يتولى تدريبه الموسم الماضي وتألق معروف في الدوري العراقي وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري.

الزمالك يُحقق فى واقعة حازم إمام بعد أزمة الدراويش

قررت إدارة نادى الزمالك فتح تحقيقًا فى واقعة استبعاد حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، من قائمة مباراة الإسماعيلى، بعد أن كان مقررا للاعب التواجد على مقاعد البدلاء، ودخول محمد عنتر بدلا منه قبل انطلاق المباراة، التى جمعت الفريقان على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 27 بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.

استقر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على رحيل خالد جلال، وجهازه الفنى عن القيادة الفنية للأبيض، عقب مباراة الفريق أمام الأهلى فى القمة 118 بالدورى المقبلة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد انتهاء حلم الأبيض فى التتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث احتل الفريق المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى بعد فوزه على الإسماعيلى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليصل للنقطة 72، بفارق 5 نقاط عن الأهلى الذى تصدر الدورى برصيد 77 نقطة.