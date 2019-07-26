شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد : إلغاء دوري 97 "خراب مش إصلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد ضياء السيد المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، شروط القيد بعد تحديد عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل ناد كحد أقصى فى الموسم الواحد، على أن يتم رفع أسم اللاعب المعار من القائمة النهائية وإلغاء قوائم الانتظار، على أن يقوم كل ناد بقيد لاعبيه فى قائمة الـ30 لاعبا.

ويري ضياء السيد، أن قرار الاتحاد بزيادة عدد الأجانب في الدوري المصري و الغاء مسابقة 97 ، 98 ، يضر بالمنتخب الوطني .



ضياء السيد

ونشر ضياء السيد علي حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "وطبعا من اهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى انه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال افريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصرى والمصري يلغى مسابقته ٩٧،٩٨ ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده. ده خراب مش إصلاح".

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