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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 26 / 7 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
اقترب محمد نجيب مدافع الأهلي من الانتقال لفريق الجونة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أتفق مدافع الأحمر مع النادي الساحلي على جميع التفاصيل تقريباً.
وحصل نجيب على الضوء الأخضر من الأهلي بالرحيل عن الفريق بعد سنوات طويلة من اللعب في القلعة الحمراء خاصة وأن الفترة الماضية شهدت غياب نجيب عن المشاركة مع الفريق لأسباب فنية.
وتلقي نجيب عدة عروض من أندية محلية أبرزها من طنطا قبل أن يطلب الجونة ضم اللاعب ورحّب الأخير بعرض النادي الساحلي ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديداً بعد إنتهاء الموسم المحلي رسمياً بمواجهة الزمالك.
مفاوضات الساعات الأخيرة.. الأهلي يضم مدافع الإسماعيلي بمقابل مالى فقط
حسم مسئولو النادى الأهلي صفقة محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، بمقابل مالى فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش كما كان مُقرراً من قبل.
وكان الإسماعيلي قد وافق على انتقال متولى للأهلي مقابل 15 مليون جنيه واثنين من لاعبي الأحمر، وتم ترشيح الثنائى أحمد حمودى وعمرو جمال ومرة أخرى تم ترشيح أحمد حمودى وأحمد علاء.
وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الساعات الماضية شهدت تراجع بعض لاعبى الأهلي عن الانتقال للإسماعيلي بشكل دفع إدارة الأهلي لعرض مبلغ مالى كبير على الدراويش لإتمام الصفقة، وهو ما رحّب به مسئولو الإسماعيلى.
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق مكتمل الصفوف فى مباراة الزمالك القادمة باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامى وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود.
أكد فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، أن الاختبارات التى أقيمت على مدار الأيام الماضية داخل جدران النادى تمت بمصداقية شديدة، وبعيداً عن أى مجاملات دون تفرقة بين ناشئ وآخر.
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