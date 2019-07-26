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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 26 / 7 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

اقترب محمد نجيب مدافع الأهلي من الانتقال لفريق الجونة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أتفق مدافع الأحمر مع النادي الساحلي على جميع التفاصيل تقريباً.

وحصل نجيب على الضوء الأخضر من الأهلي بالرحيل عن الفريق بعد سنوات طويلة من اللعب في القلعة الحمراء خاصة وأن الفترة الماضية شهدت غياب نجيب عن المشاركة مع الفريق لأسباب فنية.

وتلقي نجيب عدة عروض من أندية محلية أبرزها من طنطا قبل أن يطلب الجونة ضم اللاعب ورحّب الأخير بعرض النادي الساحلي ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديداً بعد إنتهاء الموسم المحلي رسمياً بمواجهة الزمالك.

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