شكرا لقرائتكم خبر عن "صبحي" سموحة يقترب من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد صبحي ظهير أيمن فريق سموحة، حسابات نادي الجونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد .

ويدرس صبحي عدة عروض داخلية و خارجية في الفترة الحالية للاستقرار على وجهته المقبلة و التي تتحدد خلال أيام .

يذكر أن صبحي قد انتهى عقده مع فريق سموحة هذا الموسم و يحق له التوقيع مع أى فريق خلال فترة الانتقالات الحالية .

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