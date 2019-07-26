"صبحي" سموحة يقترب من الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد صبحي ظهير أيمن فريق سموحة، حسابات نادي الجونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد .
ويدرس صبحي عدة عروض داخلية و خارجية في الفترة الحالية للاستقرار على وجهته المقبلة و التي تتحدد خلال أيام .
يذكر أن صبحي قد انتهى عقده مع فريق سموحة هذا الموسم و يحق له التوقيع مع أى فريق خلال فترة الانتقالات الحالية .
كان صبحى قد شارك فى 28 مباراة هذا الموسم كما أنه ظهر بمستوى جيد ولفت أنظار العديد من الأندية، بعدما شارك فى الدور الأول مع بتروجت وانتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى سموحة.
ولعب الظهير الأيمن لسموحة فى العديد من أندية الدورى الممتاز مثل إنبى والمقاولون العرب وبتروجت وسموحة.
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