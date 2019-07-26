كرة طائرة.. تونس تقصي مصر بهزيمة قاسية في كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أقصى المنتخب التونسي حامل اللقب شقيه المنتخب المصري بعد التغلب عليه في نصف نهائي بطولة أفريقيا المقامة حاليا بتونس

وتغلب منتخب تونس على نظيره منتخب مصر بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (18-25، 25-20، 25-18، 25-17).

بالرغم من تقدم المنتخب المصري في المباراة وفوزه بالشوط الأول بنتيجة 25-18، لكن المنتخب التونسي عاد للمباراة وحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-20، ليتعادل الفريقان 1-1 في نتيجة المباراة.

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ثم حسم لاعبي تونس الشوط الثالث لصالحهم بنتيجة 25-18، وواصل لاعبي نسور قرطاج تفوقهم وحسموا الشوط الرابع لصالحهم بنتيجة 25-17، ليفوزوا بالمباراة بنتيجة 3-1.

وعلى جانب أخر، تغلب المنتخب الكاميروني على نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في المباراة الأولى من دور قبل النهائي لبطولة أفريقيا، وكانت نتائج الأشواط كالتالي:( 25-21، 25-22، 25-22).

وبهذه النتائج سيلتقي المنتخب التونسي حامل لقب البطولة مع المنتخب الكاميروني القوي في نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال الذي سيقام يوم الأحد المقبل.

بينما سيلتقي منتخب مصر مع شقيقه الجزائري في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة يوم الأحد المقبل.