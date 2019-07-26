أول تعليق من البدري على أنباء قيادته الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
أكد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق، أنه لا نية حول قيادته فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه لم يوقع على عقود لقيادة القلعة البيضاء.
وأضاف البدري في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة :"ترشيحي لتدريب نادي الزمالك شرف ووسام كبير، وكل التقدير والاحترام لرئيس الزمالك".
وتابع :"دائمًا أعلن أن الأهلي والزمالك أحق بأبناءه، أعيد وأكرر أنني لم أوقع للزمالك".
ويقود خالد جلال قيادة تدريب الزمالك عقب رحيل السويسري كريستيان جروس من منصبه.
وشهدت الفترة الماضية أنباء عن وجود رغبة من رئيس الزمالك لإقالة الجهاز الفني الحالي على أن يقود حسام البدري القيادة الفنية للفريق الأبيض.
جدير بالذكر أن الزمالك فقد فرصة الحصول على لقب الدوري بعدما حسم الأهلي المنافسة قبل جولة واحدة من النهاية.
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