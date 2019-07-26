مصدر باتحاد الكرة يرد.. هل يحتفل الأهلي بالدرع بعد مباراة القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:
كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأهلي طلب بالفعل تسلم درع بطولة الدوري الممتاز عقب لقاء القمة الذي سيقام الأحد المقبل في استاد الجيش ببرج العرب.
وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة أن الأهلي طلب استلام درع الدوري من أجل الاحتفال به يوم الأحد المقبل عقب أخر لقاء في الدوري الممتاز أمام الزمالك والذي سيقام على ملعب الأهلي.
وأوضح المصدر ان اتحاد الكرة لم يمانع تسليم الدرع للأهلي من أجل الاحتفال بتحقيق البطولة للمرة الـ41 في تاريخ النادي الأكثر تتويجًا باللقب المحلي.
وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز بعدما فاز على المقاولون العرب الأربعاء الماضي وأصبح الفارق مع الزمالك الذي حل وصيفًا بشكل رسمي 5 نقاط قبل جولة واحدة من ختام مسابقة الدوري الممتاز الـ60 في تاريخ مصر.
ويمتلك الأهلي قبل لقاء القمة 77 نقطة، وفي المقابل لدى الزمالك 72 نقطة.
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