بالفيديو.. الاتحاد الدولي لليد يحفز حارس مصر قبل مواجهة فرنسا الحاسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام نشر الإتحاد الدولي لكرة اليد على صفحته الرسمية على اليوتيوب أفضل 5 تصديات خلال مباريات دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في أسبانيا. واختار الاتحاد الدولي تصدي لحارس مصر المتألق عبد الرحمن طه أمام كرواتيا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي إنتهت بفوز منتخب الشباب على كرواتيا بنتيجة 29-27. وجاء تصدي طه أمام كرواتيا في المركز الثالث ضمن أفضل التصديات بربع نهائي مونديال اليد للشباب. Advertisements وسبق وأن اختار الإتحاد الدولي لكرة اليد، تصديات عبد الرحمن طه أمام السويد ضمن أفضل تصديات الدور الأول بالمونديال. جدير بالذكر أن عبد الرحمن طه حصل على أفضل لاعب مرتين، أمام نيجيريا بالجولة الثانية وأمام السويد بالجولة الثالثة لدور المجموعات. شاهد تصدي عبد الرحمن طه أمام السويد

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