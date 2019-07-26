القمة 118.. 4 اختلافات بين مواجهتي الموسم الجاري.. وسر الرقم 35

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يلتقي الأهلي بطل الدوري المصري بمنافسه الزمالك صاحب المركز الثاني في القمة 118 يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات المسابقة.

الأهلي تُوج رسميًا بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون مساء الأربعاء بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الزمالك.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الاختلافات بين مواجهتي الدور الأول والثاني.

موقف الفريقين

الزمالك في مواجهة الدور الأول، كان صاحب الأرض ويعتلي قمة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بينما الأهلي كان يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن الفريق الأبيض برصيد 51 نقطة.

وقبل مواجهة الدوري الثاني حسم الأهلي لقب المسابقة لصالحه بعدما وصل للنقطة 77 وأصبح الزمالك بالمركز الثاني برصيد 72 نقطة.

المدرب

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الأهلي يدخل مواجهة القمة 118 بقيادة فنية على رأسها مارتن لاسارتي والذي تولى مهمة الفريق في ديسمبر الماضي 2018 وكان متواجدا في مواجهة الدور الأول وسيظهر خلال لقاء الأحد، بينما يغيب عن الزمالك مدربه السابق السويسري كريستيان جروس والذي رحل قبل شهور ليحل بدلا منه المصري خالد جلال على كرسي المدير الفني للفريق الأبيض خلال مواجهة الدور الثاني.

القائمة

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون بالمقارنة بقائمة مباراة القمة بالدور الأول وهي نفس القائمة التي ستخوض مواجهة الزمالك المقبلة سيغيب عنها كل من "سعد سمير- صلاح محسن - محمود وحيد- محمد شريف".

أما الزمالك يغيب عنها كل من محمود جنش ليظهر بدلا منه الحارس عمر صلاح وبهاء مجدي وحازم إمام وأوباما وكهربا وخالد بوطيب.

الأهداف

الزمالك كان قبل مواجهة الذهاب قد سجل 50 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، بينما كان الأهلي قد سجل لاعبيه 38 هدفا وسكنت شباكه 15 هدفا، أما قبل مواجهة الدور الثاني سجل الأهلي 55 هدف واستقبلت شباكه 35 هدف، وعلى الجانب الاخر رفع الزمالك سجله التهديفي إلى 65 هدف واستقبل نفس عدد الأهداف التي استقبلتها شباك الأهلي وهي 35 هدف.

المفارقة الوحيدة قبل مواجهة القمة بالدور التاني، هي استقبال شباك الأهلي والزمالك 35 هدف خلال 33 مباراة بالمسابقة.