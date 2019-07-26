بينما منتخب كرة القدم يلهو .. شباب اليد يصنعون المجد

واصل منتخب مصر لكرة اليد للشباب تألقه في بطولة كأس العالم، حيث استطاع الوصول إلى نصف النهائي بعد أداء رائع أسعد الجماهير المصرية، ولفت الأنظار العالمية.

منتخب الفراعنة تحت القيادة الفنية لطارق محروس و16 لاعبًا هم قوام المنتخب صاحب الإنجاز التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي مونديال الشباب بدون أي هزيمة، إذ استطاع أن يحقق العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشرة نقاط بعد أن حقق خمس انتصارات متتالية على منتخبات استراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرسا، ثم أطاح بصربيا من دور الـ16 قبل أن يقصي النرويج من ربع النهائي، ليصطدم بفرنسا مرة أخري في نصف نهائي المونديال في البطولة التي تحتضنها إسبانيا.

شباب اليد استطاعوا أن يسعدوا ملايين المصريين بوصولهم لنصف نهائي المونديال، وذلك بعد الإخفاق الذي حققه منتخب مصر لكرة القدم منذ أسابيع قليلة بعد أن ودع بطولة أمم إفريقيا من دور الـ 16 أمام منتخب جنوب إفريقيا في البطولة التي أقيمت بأرض الفراعنة، ليرسم شباب اليد الابتسامة مرة أخري على وجوه المصريين برفعهم علم مصر عاليًا بمونديال العالم.

منتخب شباب اليد لم يحظ باهتمام إعلامي كبير ولا دعم مالي ومعنوي مثل ما حظيّ به منتخب كرة القدم، واستطاع أن يغرد بعيدًا بمونديال اليد وأضحى قاب قوسين أو أدني من الوصول للنهائي بل والتتويج باللقب للمرة الثانية

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في تاريخ مصر.

16 لاعبًا هم قوام المنتخب المصري الذي حقق إنجاز الوصول للمربع الذهبي بالمونديال هم، عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب- شهاب عبد الله- حسن وليد- سيف الدرع- أحمد هشام- أحمد راضي- حازم ممدوح- محسن رمضان- محمد الأزهرى- عمر خالد كاستلو - عمر سامى- خالد وليد- ياسر سيف.

وتضم قائمة الفراعنة خمسة لاعبين من النادي الأهلي هم عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - أحمد راضى - ياسر سيف - عمر كاستيلو، ورباعي نادي هيليوبلس سيف الدرع - محسن رمضان- أحمد هشام - خالد وليد.

فيما يمثل الزمالك بقائمة الفراعنة الثنائي حازم ممدوح ومحمد الأزهري، ومثلهم لنادي طلائع الجيش هم الثنائي عمر سامي وشهاب عبد الله، فيما يمثل حسن وليد نادي الشمس، وعبد العزير إيهاب نادي سموحة، وجلال خورشيد يمثل نادي سبورتنيج السكندري.