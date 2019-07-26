رسميًا .. نجم الأهلي السابق ينضم لنادي 6 أكتوبر

نجح نادي ٦ أكتوبر الرياضي في التعاقد مع عبد الحميد شبانه نجم الأهلي السابق لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي. حر ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي. ويقود الفريق المدير الفني أحمد عبد الغني نجم حرس الحدود ومنتخب مصر الأسبق. الجدير بالذكر أن عبد الحميد شبانه سبق وأن لعب للعديد من الأندية وعلى راسها الأهلي والمحلة والإسماعيلي وأبي صقل.

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