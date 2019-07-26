فاركو يضم نجم طنطا في صفقة انتقال حر

انتقل نجم طنطا نادر فؤاد إلى نادى فاركو لمدة موسمين فى صفقه انتقال حر بعد أن قرر الجهاز الفني لطنطا الاستغناء عن خدمات اللاعب بدون مقابل.

وفى سياق متصل تم إعارة السيد الصاوى حارس المرمى المتألق فى الموسم الماضي لنادى فاركو أيضا بعد التعاقد مع على فرج ومحمد

فتحى بالإضافة إلى وجود إسلام طارق الذى تردد أنه اتفق مع سموحة على إرجاء انتقاله للمركاتو الشيتوى على أن يستفيد اللاعب بالمقابل المادى الذى عرضه سموحة على طنطا وتم رفضه.

يذكر أن الحارس سوف ينتهى تعاقده مع النادى

فى يناير القادم.

فى سياق آخر يغادر فريق الكرة إلى الإسكندرية لإقامة معسكر لمدة ١٥ يوما ومن المنتظر أن يلعب الفريق ٤ مباريات ودية مع فرق متدرجة فى المستوى بعد أن لعب طنطا مباراتين على ملعب الجامعة الأولى مع المطاحن وانتهت بثلاثية والثانية مع قحافة وفاز بها طنطا أيضا بسباعية نظيفة تألق خلالها اللاعبون الجدد أحمد مصطفى لالا ومحمد ابوشعيشع وكابونجا.