حسام البدري يرد على أنباء تدريب الزمالك

رد حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي ورئيس نادي بيراميدز السابق على أنباء توقيعه على عقود تدريب الزمالك خلال الأيام الماضية.

وأصدر البدري بيانًا رسميًا قال فيه: " تداولت في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمورا خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك ... أؤكد أن

هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع ".

وأضاف: " إذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك والذي أكدت وصرحت أن النادي الأهلي ونادي الزمالك أحق بأبنائه ... وإنني أعيد وأكرر

ذلك ".

وأكمل: " أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك وأن ترشيح اسمي لناد كبير مثل نادي الزمالك شرف ووسام لي هذا بالإضافة إلي أنني أكن كل التقدير إلي المستشار مرتضي منصور ودائما ما قلت أنه يسعدني أن تأتي منه الإشادة بي من رئيس كيان كبير كنادي الزمالك ".

واختتم: "ويبقي أن أوكد أني أرجو من الجميع تحري الدقه والحقيقة ".