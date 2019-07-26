مدرب الإسماعيلي السابق يطالب ببيع متولي وبقاء عواد

أكد أشرف خضر المدرب العام لفريق الإسماعيلى السابق أنه لابد من بيع محمود متولى مدافع الفريق خلال الانتقالية الجارية مع إبرام صفقات قوية للدراويش.

وقال خضر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت أن محمود متولي عقده ينتهي

مع الإسماعيلي مع نهاية الموسم المقبل، مشيرا أن متولي له الحق التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ما يعني أن الاسماعيلي لن يستفيد ماليًا من اللاعب.

وتابع موقف محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلى يختلف عن متولي، مشيراً إلى أن عواد باقي في عقده سنتين، ولابد من استمراراه مع الفريق الموسم المقبل لحاجة الفريق له

واختتم "بطولة الدوري العام شهدت صعوبة كبيرة وكثرة الأزمات والأهلي حقق إنجازا بحصد لقب الدوري رقم 41 في تاريخ".