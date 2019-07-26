المصري يركز على النواحي الخططية في المران المسائي

واصل الفريق الأول للكرة بنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم تدريباته اليومية على الاستاد وذلك تحت قيادة المدير الفني للفريق إيهاب جلال. وركز الفريق بصورة كبيرة خلال المران على النواحي الخططية والتكتيكية وخاصةً المتعلقة منها بسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وكذلك الانتشار في الملعب خاصةً في الشق الهجومي. خاصةً في الشق الهجومي. واختتم المران بفقرة مطولة للتسديد على المرمى من الثبات والحركة ، فيما واصل حراس مرمى الفريق أداء تدريباتهم التخصصية تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.

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