إنتر ميلان يجهز لخطف فيدال من برشلونة

ذكرت تقرير إسبانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات أرتورو فيدال نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن أنطونيو كونتي يصر على التعاقد مع فيدال لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية. التعاقد مع فيدال لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت الصحيفة أن مدرب برشلونة فالفيردي يريد الإبقاء على التشيلي لكن النادي قد يكون مجبر على البيع بعد التعاقدات الكبيرة هذا الصيف. مجبر على البيع بعد التعاقدات الكبيرة هذا الصيف. وكان فيدال انضم إلى برشلونة الموسم الماضي قادما من بايرن ميونخ. والجدير بالذكر أن فيدال سبق وأن لعب تحت قيادة كونتي عندما تواجدا في يوفنتوس معًا خلال الفترة من 2011 وحتي 2014.

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