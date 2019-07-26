تنس طاولة الإسماعيلي تدعم صفوفها بثنائي الجزيرة والرواد

نجح مجلس إدارة نادي الاسماعيلي بالتعاقد مع الثنائى محمد الجندى وبلال حسن لاعبا فريقا الجزيرة والرواد ، من أجل تدعيم فريق تنس الطاولة بلاعبين على مستوى عال. على مستوى عال. وأعرب اللاعبان عن سعادتهما بالانضمام لصفوف الدراويش ، مؤكدين أن تلك الخطوة تحتاج لجهود مضاعفة ، سعياً لإعادة الفريق لوضعه الطبيعى منافسا وحاصدا للألقاب. مضاعفة ، سعياً لإعادة الفريق لوضعه الطبيعى منافسا وحاصدا للألقاب. يذكر أن جهاز فريق تنس الطاولة يضم كلا من جيهان السيد رئيس الجهاز ومحمود داوود مدربا عاما وحازم محسن مدربا وحسن غريب مدربا.

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