الإسماعيلي يدعم فريق اليد بلاعب الشيخ زايد

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ضم أحمد عبد الماجد لاعب فريق الشيخ زايد لذعم صفوف الفريق الاول لكرة اليد بالنادي، سعياً لإضافة مزيد من اللاعبين الآكفاء لصفوف الفريق. ويشمل الجهاز الفنى لفريق اليد كلا من .. محمود خليل مشرف وحسن علي رئيس الجهاز ووليد صابر مدرب عام الفريق الأول واسلام رجب مدرب حراس واحمد حسين مدرب فريق المرتبط مواليد 2000 ومحمد عبدالغفار مدرب فريق 2002 و 2010 وتامر حسن مدرب فريق 2004 وناصر عبدالعال مدرب فريق 2006 واحمد فرغلي مدرب فريق 2008 ومروان اشرف و محمد عبدالخالق أخصائي العلاج الطبيعي وإيهاب عبده مدير إداري ومحمود صالح و محمد صويلح إداريين. ومحمد عبدالغفار مدرب فريق 2002 و 2010 وتامر حسن مدرب فريق 2004 وناصر عبدالعال مدرب فريق 2006 واحمد فرغلي مدرب فريق 2008 ومروان اشرف و محمد عبدالخالق أخصائي العلاج الطبيعي وإيهاب عبده مدير إداري ومحمود صالح و محمد صويلح إداريين.

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