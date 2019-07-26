حقق فريق بيراميدز الفوز على العين السعودي والذي يقبع في دوري القسم الثاني السعودي بالمواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي. اليوم الجمعة على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي. وفاز بيراميدز الفوز بهدف دون رد سجله محمد فاروق ليحقق الفوز الثاني على التوالي استعداد لمواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة كأس مصر. رد سجله محمد فاروق ليحقق الفوز الثاني على التوالي استعداد لمواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة كأس مصر. ويقود بيراميدز في الموسم الجديد المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يفوز على العين السعودي وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.