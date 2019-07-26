رياضة | مفاجأة.. جون آنتوي يعود لمصر الأحد المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جون آنتوي يعود لمصر الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تواجد الغاني جون آنتوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بمصر للمقاصة في غانا حتى الآن وعدم عودته إلى مصر بسبب تأخر حصوله على التأشيرة.

وأكد المصدر أن اللاعب سيحضر للقاهرة يوم الأحد المقبل بعد حصوله على التأشيرة وإنهاء حجز الطيران له.

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وواصل: "المفاوضات بين الزمالك واللاعب كانت هاتفية وعن طريق وكيل أعماله".

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد خرجت اليوم وأكدت على حضور اللاعب لمقر نادي الزمالك صباح اليوم لاستلام مقدم التعاقد.