رياضة | مفاجأة من العيار الثقيل.. الزمالك لم يبلغ نجمه بالرحيل إلى المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة من العيار الثقيل.. الزمالك لم يبلغ نجمه بالرحيل إلى المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الاستغناء عن قائد الفريق محمد إبراهيم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وانتقاله إلى مصر المقاصة بداية من الموسم القادم

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365 الرياضي" أن محمد إبراهيم لا يعرف شيئا عن الاستغناء المتداول بشأن انتقاله إلى مصر المقاصة.

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وقال المصدر: "اللاعب لا يعلم شيئا عن الاستغناء ولم يوقع علي شيء، هو في معسكر برج العرب مع الفريق استعدادا للقمة ولم يوافق من الاساس علي الانضمام للمقاصة".

وكانت جماهير الزمالك في لقاء الإسماعيلي بالدوري شنت هجوما كبيرا على اللاعب وطالبته بالرحيل، ليرد اللاعب بأنه سيرحل خلال الفترة المقبلة.