رياضة | مصدر بالزمالك: المفاوضات مع البدري توقفت.. والاتجاه الآن للمدرب الأجنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالزمالك: المفاوضات مع البدري توقفت.. والاتجاه الآن للمدرب الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك آخر التطورات في ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول، بعد الاستقرار على رحيل الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال.

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وقال المصدر لـ "الخليج 365 الرياضي" إن المفاوضات مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق، توقفت تماما، ولا توجد نية داخل المجلس في الوقت الحالي للتعاقد مع أي مدرب مصري.

وأضاف أن المجلس استقر على التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم القادم، وأن هناك أكثر من سيرة ذاتية يتم مناقشتها حاليا قبل الاتفاق مع المدرب الجديد للزمالك.