اونلاين | كورة لايف Real Plus مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر beIN SPORTS رابط ماتش الريال قناة RM TV

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 27-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يستضيف ملعب ميتلايف، مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

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ومن المقرر ان تطلق احداث ديربي العاصمة الإسبانية، مدريد، في تمام الساعة الواحدة والنصف 1:30 فجرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف فجرًا 2:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي 2:30 .

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ويمكنكم مشاهدة المباراة النارية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي ستقام على ملعب ميتلايف، من خلال القناة الرسمية لنادي ريال مدريد RMTV ، حيث انها فقط من سينقل المباراة ، كما يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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من المتوقع ان يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، خط الدفاع: مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - دانيل كاربخال، الوسط الدفاعي والمحوري: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش، الأجنحة والهجوم الصريح: إيدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز.

بينما سيبدأ الروخي بلانكوس بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: يان أوبلاك، خط الدفاع: كيران تريبيير - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو - رينان لودي، خط الوسط الدفاعي والمحوري: فيتولو - ساؤول نيجويز - كوكي - توماس ليمار، الهجوم: ألفارو موراتا - ديجو كوستا.