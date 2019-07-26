انت الان تتابع انيستا: مواجهة برشلونة سيكون شيئا مميزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللاعب الإسباني اندريس انيستا

أكد اللاعب الإسباني اندريس انيستا، نجم نادي فيسيل كوبي الياباني لكرة القدم، أن مواجهة ناديه السابق برشلونة في اللقاء الودي الذي سيجمع بين الفريقين غدا السبت سيكون شيئا مميزا، حيث أنه سيلتقي بالكثير من زملائه السابقين.

وقال انيستا- في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة قبل مباراة الغد: "إنها مباراة سنحاول جميعا الاستمتاع بها، على المستوى الشخصي سيكون شيئا مميزا، مواجهة العديد من زملائي السابقين، ولكننا سنسعى للمنافسة بشكل جيد، وهو ما سيفيدنا في المستقبل".

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وأضاف قائد برشلونة السابق، قائلا: "نرغب في أن نلعب بأفضل طريقة من أجل أن تستمتع الجماهير بالمباراة، أتمنى أن تكون مباراة مميزة بالنسبة لجميع الجماهير ولليابان بأكملها".

وأشار انيستا إلى أن التحول إلى فريق كبير يتطلب وقتا ولاعبين جيدين، وأوضح قائلا: "هذا يتطلب وقتا ولاعبين مناسبين، وعلينا أن نعمل على تغيير النتائج التي نحققها الآن، وبعد ذلك يمكننا أن ندعم أنفسنا بالنتائج الجيدة التي ستمنحنا الثقة من أجل الاستمرار في التحسن".