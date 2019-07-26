شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بنادي الزمالك يكشف تفاصيل شائعات مفاوضات الزمالك مع «البدري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مسؤولو نادي الزمالك كل ما يتم تداوله عن وجود مفاوضات مع حسام البدري، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ«المصري اليوم»، أن من يروج لمثل هذه الشائعات في فترة حرجة قبل لقاء القمة يوم الأحد المقبل، شخص غير مسؤول ويهدف إلى إحداث بلبلة داخل الفريق قبل هذه المباراة المهمة.

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وأشار المصدر إلى صعوبة تولي حسام البدري تدريب الزمالك لانتمائه إلى الأهلي، رافضًا الربط بينه وبين فترة تدريب «الجوهري» للزمالك في تسعينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن الظروف والأشخاص مختلفون تماما.

وأضاف أن مجلس إدارة نادي الزمالك يمتلك من الجرأة الكافية للإعلان عن وجود مفاوضات في حالة حدوثها، ضاربًا المثل بتدريب إيهاب جلال للفريق وهو ليس من أبناء الزمالك، بالإضافة إلى مصطفى كمال مدرب حراس المرمى المنتمي إلى الأهلي.

وشدد المصدر على أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، يدعم خالد جلال المدير الفني الحالي للفريق حتى لقاء القمة، على أن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، وأن هناك أكثر من سيرة ذاتية يتم مناقشتها حاليا قبل الاتفاق مع المدرب الجديد للزمالك.