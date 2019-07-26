ماكس كروس: فضلت فنربخشة على ليفربول

قال الألماني ماكس كروس مهاجم فيردر بريمن السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف فنربخشة التركي إنه رفض عرضًا من نادي ليفربول الإنجليزي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل كروس إلى فنربخشة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فيردر بريمن، وأكد اللاعب في تصريحات صحفية عقب إتمام انتقاله إلى الفريق التركي أنه فضل اللعب بقميص فنربخشة، رغم تلقيه العديد من العروض، كان أبرزها من بطل أوروبا.

وقال كروس: "خلال فترة الانتقالات الحلية، تلقيت العديد من العروض، أحدها كان من ليفربول، لكنني قررت التوقيع لفنربخشة، أعتقد أنني سأكون سعيدًا هنا."

وبدأ كروس البالغ من العمر 31 عامًا مشواره الكروي بقميص فيردر بريمن عام 2006، وتنقل بين العديد من الأندية الألمانية، قبل العودة مجددًا لفيردر بريمن عام 2016، وسجل 35 هدفًا بقميص الفريق الألماني في المواسم الثلاثة الأخيرة.