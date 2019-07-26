بطل الدوري الإماراتي يقتنص مهاجم الرأس الأخضر

أعلن نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع ريكاردو جوميز، مهاجم منتخب الرأس الأخضر، من نادي بارتيزان الصربي بدون الإعلان عن قيمة ومدة التعاقد.

وفي تغريدة نشرها الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أشاد سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس النادي بجهود عبيد سعيد الشامسي رئيس لجنة الاحتراف والتعاقدات بالنادي في انهاء الصفقة.

كما أثنى لشامسي، على المتابعة الحثيثة لملف التعاقدات المتميزة هذا الموسم من محسن مصبح، رئيس شركة كرة القدم، وعلى إشرافه على تجهيزات ومعسكرات الفريق استعداداً للموسم المقبل. وتقدم بالشكر لرئيس نادي بارتيزان الصربي على تعاونه مع نادي الشارقة وتواصله معه شخصيا.

يذكر أن الشارقة توج بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي في الموسم المنقضي.